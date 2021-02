Vida Urbana Homem preso com pequeno arsenal diz que usava armas para caça em Arapoema Nesta quinta-feira, 11, operação da Polícia Civil localizou em uma residência da cidade uma espingarda calibre 12, uma espingarda de calibre 28, uma espingarda de calibre 22 e uma pistola; ele pagou fiança e acabou liberado

Nesta quinta-feira, 11, a Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 38ª Delegacia de Polícia de Arapoema, apreendeu várias armas de fogo e uma grande quantidade de munições na cidade, que fica localizada na região no norte do Estado. Um homem de 27 anos acabou preso no local, por suspeita de posse irregular de arma de fogo. A ação ficou na responsabilidade do del...