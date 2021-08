Redação Jornal do Tocantins

Polícia Militar (PM) prendeu, na noite desta quinta-feira, 5, um homem, 33 anos, por perturbação do sossego alheio, em Araguaína, região norte do Estado. A corporação também apreende equipamento de som com quatro alto falantes, um amplificador, uma fonte de 200 amperes, duas cornetas e dois twitter de cor preta.

Segundo a PM, a prisão ocorreu após denúncias de que o homem estaria com um aparelho de som ligado em volume muito alto. O suspeito alegou à polícia que recebeu o aparelho como quitação de uma dívida, e após reparos, estava testando o equipamento. Conforme os militares, ele assumiu que o volume estava alto.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido pela equipe em serviço da Polícia Militar à Delegacia da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.