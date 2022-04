Vida Urbana Homem para camionete e atira em pombos em Anápolis; veja vídeo Caso aconteceu no último domingo (3), mas não foi denunciado para a polícia local. Morador que divulgou as imagens pretende registrar boletim de ocorrência

Câmeras de segurança flagraram um homem matando pombos em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. As filmagens mostram quando ele para a caminhonete, atira nos animais e um deles cai no chão. O caso aconteceu no último domingo (3), mas o morador do local só viu as aves mortas na manhã de segunda-feira (4). O homem, que preferiu não se identificar, relata que pelo m...