Vida Urbana Homem negro morre após ser espancado por seguranças no Carrefour em Porto Alegre Caso de violência provoca mobilização no Dia da Consciência Negra; supermercado vai romper contrato com empresa responsável pelos terceirizados e chama morte de brutal

A polícia de Porto Alegre (RS) investiga a morte de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, após espancamento por dois seguranças de uma loja do do supermercado Carrefour localizada no bairro Passo d´Areia, na zona norte da cidade. Vídeos que mostram o espancamento em frente à loja e a tentativa de socorristas de salvarem o homem, conhecido como B...