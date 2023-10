Vida Urbana Homem morto em suposto confronto com policiais próximo a Porto sofria transtornos mentais, diz SSP João Pedro dos Santos teria se envolvido em outras ocorrências policiais devido aos surtos psicóticos, segundo informou a secretaria com base no depoimento do irmão da vítima

O homem morto durante um suposto confronto com equipes da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar na noite de sexta-feira, 6, próximo a Porto Nacional, é João Pedro Rodrigues dos Santos, 23 anos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o irmão da vítima informou na delegacia que João Pedro sofria de transtornos mentais e “já havia se envolvido em out...