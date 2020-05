A Secretaria Municipal de Saúde de Palmas confirmou na tarde desta segunda-feira, 18, o quarto óbito em decorrência da Covid-19 na Capital. Segundo a Semus, o homem de 67 anos era morador da região Sul da Capital, tinha problemas cardíacos, e era hipertenso. A cidade atingiu os 300 casos da doença, com a quadra 706 Sul com o maior número de diagnósticos positivos, 21 até o momento. Do total de casos 204 estão em isolamento, 10 internados e 82 recuperados.

De acordo com a pasta, no dia 15 de maio, o idoso procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Sul) e alegou falta de apetite, dificuldade de respirar e febre. Por apresentar suspeita da Covid-19, teve que ser realizada uma coleta de material para exames (SWAP) e amostra foi encaminhada ao Laboratório Central do Estado (Lacen-TO). Ao mesmo tempo, a Vigilância Epidemiológica de Palmas foi notificada sobre o caso.

No dia 16 de maio, o homem teve que ser levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP) mesmo dia em que o resultado do exame revelou o diagnóstico positivo para doança. Mesmo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o quadro respiratório do paciente piorou e ele morreu. A prefeitura de Palmas disse que lamenta a perda do quarto paciente e ressalta a importância de manter as medidas restritivas para evitar a disseminação da doença. Com a morte nesta segunda-feira, o Tocantins registra 33 óbitos por conta da pandemia do novo coronavírus.