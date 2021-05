Vida Urbana Homem morre na BR-153 em acidente envolvendo carreta dos Correios PRF informou que motorista do carro dos Correios ficou em estado grave e foi levado para o Hospital Regional de Gurupi

Luiz Carlos Corlensen foi a óbito após uma carreta dos Correios bater de frente com um caminhão no trecho da BR-153 que passa por Talismã, região sul do Estado. O acidente ocorreu nesta sexta-feira, 28, por volta das 22 horas. O G1 Tocantins informou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o motorista da carreta dos Correios ficou em estado grave e foi ...