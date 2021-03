Vida Urbana Homem morre em troca de tiros com Polícia Civil e Militar em ação que apreendeu 20 kg de maconha Baleado era investigado por ter guardado a droga em uma área de mata próxima às linhas de transmissão que cortam Miracema; ação teve a ajuda dos cães farejadores da PM

Um homem morreu durante um tiroteio com a Polícia Civil em uma ação que apreendeu aproximadamente 20 kg de maconha em barras inteiriças em Miracema. Essa apreensão, que ganhou o nome de Alta Tensão, ocorreu nessa sexta-feira, 26, e contou com o apoio do Grupo de Operações com Cães da Polícia Militar. A apreensão ocorreu nesta sexta-feira, 25, em Miracema. Conforme a Divi...