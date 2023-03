Uma pessoa morreu após um acidente entre uma moto e um carro na Ponte da Amizade e Integração, em Palmas, na manhã deste domingo, 5.

A vítima é um homem de 46 anos, que não teve o nome revelado.

Uma testemunha informou à Polícia Militar que um carro não identificado havia colidido com uma motocicleta Honda Fan 160, de cor preta. Os dois trafegavam no sentido leste/oeste. O condutor caiu no meio da via desacordado.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constataram o óbito.

Após os trabalhos da Perícia Técnica Científica, o corpo da vítima foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

A motocicleta foi removida para o pátio da Sancar, localizado na região sul de Palmas, por não ter nenhum responsável para recebê-la.