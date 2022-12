Vida Urbana Homem morre em acidente de carro, próximo ao Lajeado Veículo em que vítima estava capotou e corpo ficou preso às ferragens

Um homem morreu e outra pessoa ficou ferida, na tarde deste sábado, 3, após o veículo em que estavam, um renault clio preto, capotar. O acidente aconteceu a cerca de 10 km de Lajeado, município situado na região central do estado, conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Por volta das 14h45 os bombeiros foram acionados e ao chegar no local, encont...