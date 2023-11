Redação Jornal do Tocantins

Atualizada às 17h52

A.D, 36 anos, morreu e um idoso de 65 anos ficou gravemente ferido na tarde desta quinta-feira, 23, após o carro sair da pista e cair em uma ribanceira na TO-080, entre Paraíso do Tocantins e Monte Santo. As informações preliminares são da Polícia Militar.

Segundo a PM, a equipe encontrou o carro Fiat Siena, de cor preta, caído em uma ribanceira às margens da via. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, perícia e Instituto Médico Legal (IML) estão no local.

A PM disse que o carro seguia pela rodovia no sentido leste-oeste, o motorista perdeu o controle, saiu da pista e caiu em uma ribanceira do lado esquerdo da rodovia. O corpo da vítima de 36 anos foi levado ao IML de Paraíso.

A polícia também informou que a perícia colheu “possíveis informações do acidente”, e que não teve testemunhas. O ocupante do carro que sobreviveu, idoso de 65 anos, foi levado pelo Corpo de Bombeiros Militar ao Hospital Regional de Paraíso, inconsciente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, uma testemunha procurou o quartel e relatou sobre o acidente na saída para Divinópolis. A corporação confirmou que o homem morto ficou preso nas ferragens. A outra vítima estava fora do veículo, com sinais vitais e com suspeita de TCE.