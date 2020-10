Vida Urbana Homem morre e dois veículos pegam fogo após colisão na TO-404 Fogo chegou a atingir a vegetação na lateral da pista, mas bombeiros impediram que se espalhasse ainda mais

Um acidente terminou com uma morte e dois veículos em chamas na TO-404, em Augustinópolis. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência no último sábado, 3, às 21 horas, entretanto, o caso somente foi divulgado nesta terça-feira, 6. Conforme os bombeiros, a atuação no combate impediu que um carro fosse totalmente consumido pelas chamas após colisão com uma mo...