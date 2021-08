Vida Urbana Homem morre e cinco ficam feridos após colisão de carro e moto na TO-222 Imagens no local mostram que os dois veículos pararam fora da rodovia, sendo que o carro ficou destruído e a moto partida ao meio

Na TO-222, um acidente entre um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e cinco hospitalizadas. O acidente ocorreu nesta segunda-feira, 23, por volta das 15 horas, no trecho da rodovia próximo ao britador da cidade de Aragominas. Não há informações sobre como o acidente aconteceu. As imagens feitas no local mostram que os dois veículos parara...