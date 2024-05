Vida Urbana Homem morre depois de tentar desviar de buraco e carro capotar na TO-164 Vítima estava acompanhada de uma mulher que ficou ferida e foi levada para o Hospital Regional de Xambioá, segundo a Polícia Militar.

Um motorista acabou morrendo depois de perder o controle do veículo quando tentava desviar de um buraco na pista da rodovia TO-164. Segundo a Polícia Militar (PM), o carro foi encontrado capotado fora da pista, na zona rural de Araguanã.