Vida Urbana Homem morre após ser atingido por árvore que cortava com motosserra, diz PM O caso ocorreu na zona rural do município de Carmolândia, região norte do estado

Um homem de 58 anos, identificado como Jose Adailton Gama Lopes morreu após uma árvore que estava cortando cair sobre ele. O caso ocorreu na quarta-feira (17) na zona rural do município de Carmolândia, região norte do estado. De acordo com relatos à polícia por testemunhas, o incidente ocorreu por volta do meio-dia. A irmã da vítima percebeu que a ...