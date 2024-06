Vida Urbana Homem morre após reagir a abordagem policial, tomar arma de militar e atirar contra equipe Polícia Militar informou que suspeito possui passagens pelos crimes de furto, lesão corporal dolosa, receptação, ameaça e violência doméstica

Um homem morreu depois de reagir a uma abordagem de equipe da Polícia Militar no município de Wanderlândia, na região norte do Tocantins. De acordo com informações divulgadas pela PM, uma equipe realizava patrulha quando viu o homem em atitude suspeita e resolveu abordá-lo para averiguação. Em nota divulgada à imprensa, a PM afirmou que "durante a abordagem polici...