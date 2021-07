Vida Urbana Homem morre após perder controle de caminhão e bater em monumento na entrada de Paraíso do Tocantins Colisão ocorreu contra placa de concreto da praça do Coração Partido, aos pés da serra do Estrondo na noite desta quarta

O caminhoneiro Adalto Rosa de Carvalho, idade não informada, morreu após bater de frente com o monumento da praça do Coração Partido na entrada de Paraíso do Tocantins. O acidente ocorreu nesta quarta-feira, 7,por volta das 18 horas, quando o homem perdeu o controle do veículo que conduzia e bateu de frente com uma placa de concreto, que fica ao final da ladeira o...