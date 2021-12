Vida Urbana Homem morre após escavadeira afundar em barragem; bombeiros registram 72 afogamentos em 2021 Corporação destaca que 50% dos afogamentos no Estado ocorreram em locais com correntezas; 46% das vítimas estavam alcoolizadas

Somente neste ano, o Corpo de Bombeiros registrou 72 afogamentos no Estado. Conforme dados da corporação, a maior parte desses acidentes são com pessoas do sexo masculino (88%), que sabiam nadar (69%), porém, estavam alcoolizados (46%). Também de acordo com o levantamento, 50% dos afogamentos no Tocantins ocorreram em locais com correntezas e 46% em rios q...