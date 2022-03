Vida Urbana Homem morre após cair em cratera formada pelas fortes chuvas na BR-226 Dois carros caíram no buraco; o motorista de um deles chegou a ser arrastado pela correnteza, se apoiou em árvores e foi resgatado com vida

Igor Pereira de Oliveira, 30 anos, morreu em Palmeiras do Tocantins, região norte do Estado, km 26 da BR-226, por volta das 5h30 desta quarta-feira, 16, quando a caminhonete que conduzia capotou na pista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu devido uma cratera na rodovia formada a partir das fortes chuvas que caíram nesta madrugada no local. Além deste ...