Vida Urbana Homem morre após cair de torre de telefonia em Araguaína Corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e a perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente

Na tarde desta quinta-feira, 25, um homem morreu ao cair de uma torre de telefonia, quando participava da manutenção da estrutura. O acidente ocorreu no setor Maracanã em Araguaína, Norte do Estado. De acordo com informações do G1 Tocantins, a vítima é José Antunes Ferreira, de 49 anos, que não resistiu aos ferimentos causados pela queda. O acidente ocorre por ...