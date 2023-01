Vida Urbana Homem morre ao ser atingido por ônibus na BR-153 no sul do estado Vítima teve ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente, no Km 681 em Cariri(TO)

Um homem morreu após ser atingido por um ônibus que realizava o transporte interestadual de passageiros na rodovia BR-153, na altura do km 681, na região de Cariri(TO). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima tinha 54 anos e era um pedestre. O acidente registrado por volta das 15h deste sábado, 14, ocorreu no sentido decrescente da via.&n...