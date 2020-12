Vida Urbana Homem morre ao ficar preso às ferragens e outro fica ferido em batida de carro com carreta na TO-050 Acidente ocorreu entre Palmas e Porto Nacional

Michael Hugo Santos Gonçalves, de 28 anos, morreu após uma colisão de um carro com uma carreta na TO-050, entre Palmas e Porto Nacional. O acidente ocorreu nesta sexta-feira, 18, por volta das 4 horas, e também deixou outra pessoa, de 36 anos, ferida. Ambas as vítimas estavam no em um carro de passeio, que bateu de frente contra uma carreta bitrem. Conforme a Polí...