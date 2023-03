Um homem de 48 anos, identificado pelo tio como Carlos Alberto Barbosa, morreu nesta segunda-feira, 20, sem causa aparente, por volta das 13h, durante a travessia de uma balsa no Rio Araguaia, norte do Estado.

Carlos Alberto Barbosa era solteiro e nasceu em Porto Nacional no dia 14 de julho de 1974, mas era radicado em Araguatins, no Bico do Papagaio, segundo um tio, um motorista radicado em Tocantinópolis, de 47 anos.

Conforme o relato do motorista, o sobrinho fazia a travessia de balsa entre Xambioá, no Tocantins, e a cidade de São Geraldo, no Pará. Enquanto a balsa cruzava o Rio Araguaia, Barbosa se deitou em um dos bancos da embarcação e morreu no local.

O familiar não soube indicar a causa da morte, mas registrou o caso como morte a esclarecer, na 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína.