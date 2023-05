Um homem de 28 anos morreu na tarde desta sexta-feira, 26, ao cair do telhado da construção de uma concessionária em Araguaína, às margens da BR-153. O acidente ocorreu por volta das 13h quando a vítima se desequilibrou depois de uma ventania.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi acionada via Sistema Integrado de Operações (SIOP) e ao chegar no local encontrou a vítima sem vida.

Testemunhas contaram que o homem trabalhava no telhado da obra quando houve um vento forte e se desequilibrou. A vítima estava sem cadeirinha de segurança no momento do acidente e teve várias fraturas pelo corpo, ao cair de altura de oito metros.

Os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que ao chegar no local confirmou a morte do homem. Equipes do Instituto Médico Legal, Polícia Técnico Científica e da Polícia Civil estiveram no local para registro da ocorrência.