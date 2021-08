Vida Urbana Homem morre afogado no Rio Tocantins após ingerir bebida alcoólica Corpo de Bombeiros registrou 46 afogamentos neste ano no Estado

Genisval Pinheiro da Silva, 40 anos, tornou-se a 46ª vítima de morte por afogamento no Tocantins, neste domingo, 22. O caso foi em Praia Norte, no extremo norte do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava com amigos em um acampamento na Praia de São Francisco, às margens do Rio Tocantins. Segundo a corporação, Silva teria ingerido bebida alcóolica durant...