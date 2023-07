Redação Jornal do Tocantins

O corpo de um homem identificado pelos Bombeiros como Marcelo Henrique Alves foi encontrado submerso a quatro metros de profundidade no Rio Araguaia em Araguatins, na manhã do sábado, 29.

De acordo com informações da corporação, uma equipe de mergulhadores atendeu a ocorrência por volta das 10h. Ao chegarem no local, foram informados por populares que a vítima teria ingerido bebida alcoólica pouco antes de entrar no rio para tomar banho, por volta das 7h.

As buscas duraram cerca de duas horas até que um dos militares, com uso de técnicas de mergulho livre, encontrou o corpo da vítima a uma profundidade de cerca de quatro metros e aproximadamente 100 metros da margem.

O corpo do homem foi levado para a margem do rio com o uso de uma embarcação e recolhido pelo Instituto Médico Legal às 15h30min.