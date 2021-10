Vida Urbana Homem morre afogado no Rio Araguaia após pular de barco; TO registrou 56 afogamentos neste ano Conforme os bombeiros, o homem estava com outras pessoas nas proximidades do cais, quando pediram a um barqueiro para dar uma volta no rio. Já numa certa altura do passeio, o grupo resolveu pular na água e nadar até ao cais

Um homem de aproximadamente 40 anos morreu, na tarde deste domingo, 3, no Rio Araguaia, em Araguatins, extremo Norte do Estado. Conforme relataram os mergulhadores do Corpo de Bombeiros, a vítima estava sem documentos, o que dificultou a identificação. Ainda conforme os bombeiros, o homem estava com outras pessoas nas proximidades do cais, quando pediram a um bar...