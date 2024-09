Vida Urbana Homem morre afogado após salvar enteadas na praia do Apinajé Caso ocorreu no município de São Valério. Corpo foi levado para o IML e liberado para os familiares

Um homem de 26 anos morreu afogado após salvar as duas enteadas na praia do Apinajé, no município de São Valério. O caso ocorreu na tarde deste sábado (31). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Adelman Paiva de Lima entrou na água para socorrer as meninas que estavam se afogando. Ele conseguiu resgatar as enteadas, mas acabou se afogando. A Polícia Mil...