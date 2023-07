Redação Jornal do Tocantins

Herbert Gomes da Silva, 27 anos morreu e W.S.S, 27 anos ficou ferido após suspeitos que estavam dentro de um Uno de cor cinza atirarem contra as vítimas, que estavam no estacionamento da praça Brasília, no Jardim Aureny I, região sul de Palmas.

O crime ocorreu na noite de sexta-feira, 21, e até o momento, ninguém acabou preso. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos efetuaram vários tiros em direção às vítimas. Herbert da Silva morreu no local.

Já a segunda vítima, foi socorrida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP) em estado grave. Ele passou por cirurgia no sábado, 22.

Ainda de acordo com a PM, para cometer o crime, os suspeitos usaram pistolas calibre 9mm e .380, e atiraram aproximadamente 30 vezes.