Redação Jornal do Tocantins

Era uma sexta-feira, dia 3 de março, por volta das 6h da manhã quando populares encontraram Antônio Borges Cavalcante, de 54, todo machucado na Rua São Francisco próximo a uma igreja em Araguaína.

Desorientado, com sinais de espancamento e dificuldades de respirar o homem precisou ficar internado até a sexta-feira 16, para tratar um edema cerebral e os vários hematomas no corpo. Ele recebeu alta e permaneceu em casa, até falecer por volta das 4 horas deste sábado. O Samu esteve no local e constatou o óbito.

De acordo com a irmã da vítima, Carmelita Francisca Cavalcante, que confirmou a história, a família não sabe de nenhuma rixa que Antônio Cavalcante possa ter tido. Segundo ela, o rimão era usuário de drogas, mas mesmo assim, “era pacato e conhecido no setor Barros, sem nunca ter arrumado nenhuma confusão com ninguém”.