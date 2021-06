Vida Urbana Homem mata mulher e é linchado por populares em São Miguel Quando polícia chegou ao local do crime, mulher estava morta e o homem estava caído ao chão, ao lado do corpo da mulher; ele apresentava uma lesão grave na cabeça e estava com a mão esquerda aparentemente decepada

Um homem, de 25 anos de idade, suspeito de feminicídio, foi agredido e teve a mão decepada, na madrugada deste sábado, 26, no setor Vila União, em São Miguel do Tocantins, cidade distante a 631 km de Palmas. A polícia acredita que populares arrancaram a mão do suspeito após se indignarem com o assassinato da mulher. Conforme a polícia, a corporação ao chegar ao loc...