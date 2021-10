Vida Urbana Homem mata ex-mulher com facada e tira a própria vida em Araguaína Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que criança de 7 anos presenciou os crimes

Na última sexta-feira, 1º de outubro, a Polícia Militar (PM) recebeu uma ocorrência relatando uma briga de casal no Setor Vitória, em Araguaína, Norte do Estado. No local, a equipe encontrou a mulher, de 36 anos e o agressor, de 50 anos, já sem vida e sinais de violência. Segundo a PM, o homem teria agredido e esganado a mulher, sua ex-esposa, e os militares a enco...