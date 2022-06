Vida Urbana Homem investigado por estupro de vulnerável é preso pela polícia no norte do Estado As investigações apontam que o crime teria sido praticado por um homem que era companheiro da tia da criança

A Polícia Civil (PC) prendeu na manhã desta quinta-feira, 23, um homem de 29 anos, principal suspeito de ter estuprado uma criança de 10 anos. O crime ocorreu na cidade de Piraquê, no dia 6 de junho. De acordo com as investigações, o crime teria ocorrido na residência dos avós paternos da vítima, e teria sido praticado por um homem que era companheiro da tia da cri...