Homem investigado por ameaçar a mulher é preso em Porto Nacional Suspeito teve a prisão preventiva decretada pela Vara de Violência Doméstica de Gurupi

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) prendeu, na última sexta-feira, 10, em Porto Nacional, cidade distante a 60 km de Palmas, um homem de 37 anos, suspeito de ameaçar a própria companheira. Segundo a delegada Fernanda de Siqueira, as investigações no sentido de localizar o paradeiro do suspeito tiveram início quando os policiais civis receberam informações de que...