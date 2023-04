Vida Urbana Homem invade chácara e mata ex-companheira e o atual namorado dela a tiros em Peixe Crime ocorreu na madrugada deste sábado, 8. Suspeito de 50 anos segue foragido

Um homem de 50 anos é suspeito de matar a tiros a ex-companheira, Maria José Bernardo Alves, de 46 anos, natural de Estrela do Norte (GO) e o atual namorado dela, Waldson Teixeira de Araújo, de 55 anos, natural de Goianápolis (GO). O crime ocorreu na madrugada deste sábado, 8, no assentamento Bananal, na zona rural de Peixe, sul do estado. De acordo...