Homem invade atendimento do Samu e assassina vítima no momento dos primeiros socorros

Geovane Benedito Gaspar Neris, 25 anos, perdeu a vida, na noite desta segunda-feira, 17, ao ser vítima de facadas, no setor União Sul, em Palmas. Segundo a Polícia Militar (PM), a princípio o jovem teria sido vítima de uma tentativa de homicídio, porque teria recebido golpes de faca em outro local, na rua NS-10, mas teria conseguido correr e se esconde do suspeito. No entant...