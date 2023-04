Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 23 anos acabou preso após furtar uma televisão da Escola Estadual Mestra Bela, em Monte do Carmo, região central do Tocantins. Após furtar o aparelho, ele tentou vender e não conseguiu, então destruiu e jogou no lixo.

O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 7. Militares receberam informações de que um homem andava pela cidade e carregava uma televisão. A equipe localizou o suspeito em um bar da cidade e, ao realizar a abordagem, perguntou se era ele quem carregava uma televisão.

Segundo o registro policial, em seguida, os policiais tomaram conhecimento que o suspeito furtou o objeto de dentro da escola, tentou vender e não conseguiu pois, durante o furto, o aparelho ficou danificado.

De acordo com o relato dos militares na delegacia, o suspeito também disse que terminou de destruir o aparelho e o descartou em um container que estava em frente a praça principal da cidade.

O homem detalhou aos policiais que pulou o muro da unidade escolar, entrou em uma sala que estava destrancada, percebeu que o vigia dormia e subtraiu a televisão.

A polícia deu voz de prisão ao homem, que foi conduzido para a Central de Atendimento da Polícia Civil.