Vida Urbana Homem fica preso em ferragens após acidente em disputa de racha e é socorrido por bombeiros Segundo os Bombeiros, após ser resgatado, Orlando Melo de Aguiar, 28 anos, se recusou a ir para o Pronto Socorro e precisou ser levado pela Polícia Militar para o socorro médico

Orlando Melo de Aguiar, 28 anos, sofreu um acidente de carro no final da tarde de segunda-feira, 12, em Dianópolis, no sudeste do Estado, e precisou ser resgatado das ferragens por bombeiros militares, segundo divulgou a corporação, em comunicado. Os bombeiros afirmam que testemunhas disseram que o motorista participava de um racha quando...