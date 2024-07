Vida Urbana Homem está desaparecido há 2 dias depois de testemunhas encontrarem barco à deriva em lago Segundo o Corpo de Bombeiros, Antônio Sampaio Rodrigues, de 61 anos, está desaparecido desde a tarde de domingo (30) após sair para realizar ronda em uma fazenda e não retornar

Antônio Sampaio Rodrigues, de 61 anos, está desaparecido desde a tarde de domingo (30) após entrar em rio no município da Lagoa da Confusão, região sudoeste do estado. As buscas devem continuar na manhã desta terça-feira (2). Conforme o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), testemunhas informaram que Antônio Sampaio foi visto pela última vez na tar...