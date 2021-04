Vida Urbana Homem escorrega em pedra, cai em fosso de três metros e desaparece em cachoeira de Taquaruçu Bombeiros realizam buscas por Jânio Cândido da Silva, 33 anos, que se afogou na queda d’ água que fica na propriedade onde trabalhava

As buscas por Jânio Cândido da Silva, 33 anos, que se afogou em uma cachoeira do Ribeirão Taquarussu no distrito de Taquaruçu, em voltaram nesta segunda-feira, 12. A vítima estava se divertindo na queda d’ água quando teria escorregado de uma pedra e caído em um fosso, por volta das 16 horas do domingo. Após cair no local, Silva não foi mais visto. Conforme o Corp...