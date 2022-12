Vida Urbana Homem encontrado morto na Ilha do Bananal é identificado Cadáver foi encontrado na última segunda-feira, 28, na Aldeia Wajukabu; de acordo com a polícia, o próximo passo é organizar a documentação e liberar os restos mortais para que a família realize o enterro

A Polícia Civil (PC) por meio do Instituto de Identificação do Tocantins identificou em 10 dias, o cadáver encontrado na última segunda-feira, 28, na Aldeia Wajukabu, na Ilha do Bananal, em Formoso do Araguaia. Os policiais levaram a ossada para o 7º Núcleo Regional de Medicina Legal de Gurupi, mas devido a necessidade de exames mais complexos foi enviada para P...