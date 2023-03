Por volta do meio-dia desta quarta-feira, 29, um homem de cor parda, 49 anos, armado de uma faca, invadiu um bar da Avenida 7 de Setembro, em Dianópolis, e anunciou que iria matar todos os clientes do local, no bairro Cavalcante.

A atitude inicial do homem foi quebrar algumas garrafas vazias dos cerca de 10 clientes que estavam no local enquanto enquandravam os frequentadores, segundo o relato da primeira vítima que o suspeito tentou matar, um comerciante baiano de Irecê, de 53 anos. Mais tarde, ele chamoou a polícia e registrou a ocorrência.

Esse comerciante disse que no momento em que o homem tentou lhe esfaquear, ele já tinha apanhado um pedaço de madeira e revidou o ataque com um golpe no braço esquerdo do suspeito. "Com o revide, a faca caiu no chão e ele deixou ao local", contou o comerciante.

Segundo ele, o agressor não conseguiu lhe causar nenhum ferimento e em nenhuma pessoa, mas parecia estar em surto pelos gestos e falas agressivas.

Os policiais militares recolheram a faca, localizaram também o homem ainda próximo ao bar, e o levaram para a delegacia. Aos policiais, o homem confirmou que havia ingerido bebida alcóolica antes das ameaças, mas não explicou as razões para ameaçar os frequentadores do bar.