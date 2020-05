Vida Urbana Homem e criança de 2 anos morrem após colisão de caminhão e uma camionete em trevo da TO-035 Outras três pessoas ficaram feridas com batida e levadas a um hospital da região; no mesmo dia, um motociclista morreu na BR-135 após colidir com um caminhão

Duas pessoas morreram após a colisão de um caminhão com carga seca e uma camionete no Trevo de Juarina da TO-035, a cerca de 78 km de Colinas do Tocantins. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, 4, por volta das 15h30, conforme o Corpo de Bombeiros. Uma criança de 2 anos e 6 meses e um homem que não teve a idade reveladas são as vítimas fatais. A corp...