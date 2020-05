Vida Urbana Homem desaparece durante nado no Rio Coco em Caseara Bombeiros realizam buscas neste domingo 31

Um homem desapareceu no Rio Coco, em Caseara, quando atravessava a nado neste domingo, 31. As buscas pelo Corpo de Bombeiros estão sendo realizadas e não não há detalhes sobre o caso. O desaparecimento aconteceu em uma região conhecida como Rachão do Coco e o rio tem cerca de 180 km de extensão. Os mergulhadores da 3ª Companhia dos Bombeiros de Paraíso do Toc...