Vida Urbana Homem denunciado por quebrar nariz da namorada com soco em Pium após mulher pedir bicicleta de volta Pedreiro de 54 anos é acusado de agredir a namorada, de 41 anos, em atos criminosos baseados no gênero

Um pedreiro de 54 anos é acusado pelo Ministério Público de agredir a namorada, em Pium, em duas ocasiões, por ações baseadas no gênero, de acordo com uma denúncia da promotora Janet Intigar, feita nesta sexta-feira, 31, na 1ª Escrivania Criminal da cidade. Em outubro, de acordo com a denúncia, o pedreiro estava bêbado e arrombou a porta dos fundos da casa da vít...