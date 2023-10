Um homem de 70 anos, matou uma pessoa identificada pela iniciais J.H.G.C de 40 anos a tiros no bairro Siqueira Campos do município de Axixá do Tocantins, no domingo, 29, por volta das 14h45.

De acordo a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio. No local, os militares encontraram a vítima caída no chão, sem sinais vitais.

Ainda segundo os policiais, a guarnição realizou algumas diligências e encontrou o suspeito na divisa do Estado Tocantins e Maranhão, em um carro que ele usou para fugir. No veículo foram encontrados uma arma de calibre 38 com duas cápsulas deflagradas mais três munições intactas.

Os policiais informaram que o suspeito confessou o crime e disse estar acompanhado pelo seu parceiro conhecido “China”, que fugiu do local.

Ele foi levado à Delegacia da Polícia Civil de Imperatriz (MA) e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.