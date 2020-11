Vida Urbana Homem de 66 anos é encontrado morto em frente ao Hospital Regional de Paraíso do TO PM diz que ele passou por triagem na unidade, mas ao ser chamado para exames havia deixado o local

O corpo de um idoso de 66 anos foi encontrado em frente ao Hospital Regional de Paraíso do Tocantins Doutor Alfredo de Oliveira Barros (HRPT) na manhã deste domingo, 22. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem, que não teve o nome divulgado, teria solicitado atendimento médico na unidade na tarde deste sábado, 21, por volta das 15h20. Servidores do hospital inform...