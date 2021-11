Vida Urbana Homem de 63 anos que cumpria pena em regime fechado morre dentro de Unidade Penal de Guaraí Morte foi em decorrência de pericardite, insuficiência renal aguda e hipertensão arterial, segundo a Seciju informou com base no laudo da a declaração de óbito

Um custodiado, de 63 anos, faleceu neste domingo, 28, dentro da Unidade Penal de Guaraí, onde cumpria pena em regime fechado desde setembro de 2019. A Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju) confirmou a morte do detento por problemas de saúde. A Seciju informou que, conforme o laudo da declaração de óbito do detento, a causa da morte foi em consequência de per...