Redação Jornal do Tocantins

Um auxiliar de serviços de 41 anos acabou preso em Dueré, sudoeste do Tocantins, por ter matado o próprio irmão, Domingos Lopes, 58 anos. O crime ocorreu no Setor Santa Helena na tarde de quarta-feira, 7.

Segundo a Polícia Militar, o irmão de Domingos estava no local do crime e assumiu ser o autor. Os militares deram voz de prisão e o encaminharam para a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Gurupi. A perícia esteve no local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Gurupi, onde passou por exames necroscópicos para ser liberado aos familiares.

Na delegacia, o autor declarou que por volta das 17h o irmão chegou em casa agressivo e em surto, pegou um facão e tentou agredir a mãe. Nesse momento, na tentativa de defender a mãe, o homem pegou uma faca e, na confusão, acertou o Domingos no pescoço, que morreu no local.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o autor seria liberado após ser ouvido pela delegada plantonista, “uma vez que já não configurava situação de flagrante”. A 83ª Delegacia de Polícia de Dueré instaurou inquérito policial para investigar o crime.