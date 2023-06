Um homem de 54 anos morreu na noite de segunda-feira, 26, ao ser atropelado na TO-050, próximo a uma estação de energia, em Taquaralto, região sul de Palmas.

Segundo a Polícia Militar, ao chegar no local do acidente, a equipe se deparou o homem no chão. O condutor da caminhonete S10 aguardou o socorro no local e informou à polícia que trafegava pela TO-050, sentido Porto Nacional, quando percebeu que uma pessoa atravessava a pista repentinamente e não deu tempo de realizar a frenagem. O veículo colidiu de frente com o pedestre.

O Serviço de Atendimento Móvel esteve no local e constatou o óbito. Após a realização da perícia, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal.

Ainda conforme a corporação, o veículo envolvido no acidente encontrava-se regularizado, razão pela qual foi liberado e o condutor conduzido à delegacia.